Зинедин Зидан выиграл 11-й трофей на посту наставника "Реала". Это лучший результат в истории клуба

Мадридский "Реал" в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании, а главный тренер команды Зинедин Зидан выиграл свой 11-й трофей с королевским клубом.

Зидан занимает первое место по числу трофеев в качестве главного тренера "Реала", опережая ближайшего преследователя Мигеля Муньоса (8).

С Зиданом "Реал" трижды выигрывал Лигу Чемпионов, по два раза - чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпиионат мира.

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