Зинедин Зидан высказался о чемпионской гонке в Испании
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его команда еще не гарантировала себе чемпионский титул в Испании.
"Мы еще ничего не выиграли. До конца сезона осталось шесть матчей, а это 18 очков. Мы должны проявить максимум усилий, чтобы стать чемпионами. Конкуренты не будут спать. Я горжусь, что мы выиграли пять матчей из пяти после рестарта сезона. У нас осталось еще шесть финалов", - приводит слова Зидана Marca.
"Реал" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Барселону" на одно очко. При этом у королевского клуба есть матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14