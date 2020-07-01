Зинедин Зидан высказался о чемпионской гонке в Испании

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Зинедин Зидан высказался о чемпионской гонке в Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его команда еще не гарантировала себе чемпионский титул в Испании.

"Мы еще ничего не выиграли. До конца сезона осталось шесть матчей, а это 18 очков. Мы должны проявить максимум усилий, чтобы стать чемпионами. Конкуренты не будут спать. Я горжусь, что мы выиграли пять матчей из пяти после рестарта сезона. У нас осталось еще шесть финалов", - приводит слова Зидана Marca.

"Реал" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Барселону" на одно очко. При этом у королевского клуба есть матч в запасе.

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