Зинин: "Краснодар" решил не покупать Луана"



Бывший спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин рассказал, что краснодарский клуб интересовался нападающим "Гремио" Луаном.

"Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель "Краснодара", который играет в жесткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жесткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке.

Как центрфорвард топ-легионер не нужен "Краснодару" – там играет Федор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Классону – в работе на команду. На позиции чистой "десятки" на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперед больше за счет проникающих пасов. Бразилец же совершенно другой. Он может решить эпизод, у него поставленный удар. Но под него пришлось бы менять схему, убирать Перейру, видоизменять функции форварда, обоих опорников. Поменялась бы вся структура игры.

Луан – яркий краеугольный и дорогой футболист с большим эго. Он без раскачки должен играть в основе. Но в «Краснодаре» оперативно внедрить его было бы непросто, скорее всего, начались бы проблемы, которые могли бы ударить по команде", – приводят слова Зинина российские СМИ.

Напомним, что этим летом интерес к Луану также проявлял "Спартак", который был готов заплатить за него порядка 25 миллионов евро. Впрочем, форвард отказался переезжать в Россию.

Не пропустите: Зинин: "Смолов – заложник нашей действительности". | http://soccernews.ru