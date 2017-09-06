Зинин: "Смолов – заложник нашей действительности"
Бывший спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин рассказал, почему нападающий "быков" Федор Смолов не перешел в другой клуб.
"Ситуацию по Смолову я обсуждал со многими людьми. Федор – заложник нашей действительности. Потенциальным покупателям нужен хотя бы один из вариантов, когда игрок: а) проявил себя на ЧМ или Евро; б) со своей командой далеко прошел в Лиге чемпионов, забивая там голы; в) в крайнем случае – стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, или его команда дошла до полуфинала турнира.
Всего этого они не видят. Вот кто из сборной показал себя на Кубке конфедераций? Чемпионат России, к сожалению, не воспринимается как показатель. Если россиянин забьет здесь 30 мячей это не станет основанием для приглашения в серьезный клуб на хорошие деньги.
Официальная выкупная цена Смолова (30 миллионов евро) и его финансовые притязания находятся на уровне клубов, претендующих в топ-5 чемпионатов на медали. Эти клубы выбирают со всего мира и покупают игроков, готовых гарантировать результат.
Допускаю, Федя способен давать результат и там. Но по какой игре чемпионата России можно сделать вывод, брать ли игрока в условный лондонский "Арсенал"?
У нас бум отъезда российских футболистов был после триумфа на Евро-2008. Хотя тот же Павлюченко за этот турнир не стал лучше – он и до него забивал достаточно. И Аршавин с Жирковым тоже резко не выросли в своей игре. Но они показали способность демонстрировать свой уровень в серьезных матчах серьезного турнира. Был ли за последние 10 месяцев Смолов в шаге от ухода? В теории – раз пять. По факту – ни разу", – приводят слова Зинина российские СМИ.
Напомним, что этим летом 28-летним Смоловым интересовались "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Фенербахче", но форвард не покинул клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|СКА Хабаровск
|8
|6
|15
|Анжи
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5