Зинин: "Смолов – заложник нашей действительности"

Бывший спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин рассказал, почему нападающий "быков" Федор Смолов не перешел в другой клуб.

"Ситуацию по Смолову я обсуждал со многими людьми. Федор – заложник нашей действительности. Потенциальным покупателям нужен хотя бы один из вариантов, когда игрок: а) проявил себя на ЧМ или Евро; б) со своей командой далеко прошел в Лиге чемпионов, забивая там голы; в) в крайнем случае – стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, или его команда дошла до полуфинала турнира.

Всего этого они не видят. Вот кто из сборной показал себя на Кубке конфедераций? Чемпионат России, к сожалению, не воспринимается как показатель. Если россиянин забьет здесь 30 мячей это не станет основанием для приглашения в серьезный клуб на хорошие деньги.

Официальная выкупная цена Смолова (30 миллионов евро) и его финансовые притязания находятся на уровне клубов, претендующих в топ-5 чемпионатов на медали. Эти клубы выбирают со всего мира и покупают игроков, готовых гарантировать результат.

Допускаю, Федя способен давать результат и там. Но по какой игре чемпионата России можно сделать вывод, брать ли игрока в условный лондонский "Арсенал"?

У нас бум отъезда российских футболистов был после триумфа на Евро-2008. Хотя тот же Павлюченко за этот турнир не стал лучше – он и до него забивал достаточно. И Аршавин с Жирковым тоже резко не выросли в своей игре. Но они показали способность демонстрировать свой уровень в серьезных матчах серьезного турнира. Был ли за последние 10 месяцев Смолов в шаге от ухода? В теории – раз пять. По факту – ни разу", – приводят слова Зинина российские СМИ.

Напомним, что этим летом 28-летним Смоловым интересовались "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Фенербахче", но форвард не покинул клуб.

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