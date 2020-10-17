Зиньковский: "Был интерес из Европы, но там не было ничего интересного"

Хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал свое будущее.

"Последние месяцы были очень нервными. Я хотел покинуть клуб, были предложения из РПЛ. Также был интерес из Европы, но там не было ничего интересного. В итоге принял решение остаться в "Крыльях", помочь клубу и доиграть, как минимум до зимы, а дальше уже будем думать.

Сергей Корниленко и Игорь Осинькин участвовали в переговорах. Разговаривали на эту тему почти каждый день. По телефону, на занятиях или рядом с базой, постоянно разговаривали, пытались придумать как поступить. В итоге все сошлись во мнении, что пока буду играть в "Крыльях", - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".

Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с 2019 года. В составе клуба он провел 59 игр, забил 9 голов и отдал 9 ассистов.

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