Зиньковский: "Был интерес из Европы, но там не было ничего интересного"
Хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал свое будущее.
"Последние месяцы были очень нервными. Я хотел покинуть клуб, были предложения из РПЛ. Также был интерес из Европы, но там не было ничего интересного. В итоге принял решение остаться в "Крыльях", помочь клубу и доиграть, как минимум до зимы, а дальше уже будем думать.
Сергей Корниленко и Игорь Осинькин участвовали в переговорах. Разговаривали на эту тему почти каждый день. По телефону, на занятиях или рядом с базой, постоянно разговаривали, пытались придумать как поступить. В итоге все сошлись во мнении, что пока буду играть в "Крыльях", - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с 2019 года. В составе клуба он провел 59 игр, забил 9 голов и отдал 9 ассистов.
Читайте также: Зиньковский не покинет "Крылья Советов". У него было 5 предложений из РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Зиньковский: "Был интерес из Европы, но там не было ничего интересного"
-
"Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух"
-
Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"
-
В "Спартаке" рассказали, почему Жиго и Бакаев пропускают матч с "Химками"
-
Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" обыграть "Сельту"
-
"Челси" на 92-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном". Команды забили 6 голов
-
"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге
-
"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ
-
Семак оценил дебют Вендела за "Зенит"
-
"Наполи" разгромил "Аталанту" в Серии А. Миранчук остался в запасе
-
Фил Джонс составил символическую команду "Манчестер Юнайтед" для игры в мини-футбол
-
Калверт-Левин - первый футболист из топ-5 лиг Европы, который забил 10 голов во всех турнирах текущего сезона
-
"Рейнджерс" Джеррарда добыл выездную победу над "Селтиком", прервав девятиматчевую серию хозяев без поражений
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Сочи"
-
Салах забил 100-й гол за "Ливерпуль"
-
Мозес поделился впечатлениями от первого дня в Москве
-
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби
-
"Севилья" уступила "Гранаде", играя весь второй тайм вдесятером
-
"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ
-
"Уфа" арендовала защитника московского "Динамо"