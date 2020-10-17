Зиньковский не покинет "Крылья Советов". У него было 5 предложений из РПЛ
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко сообщил, что клубу удалось убедить полузащитника Антона Зиньковского остаться в самарском клубе.
"Сегодня точно можно говорить, что Зиньковский остаётся у нас. Было много предложений – все из РПЛ, однако мы проделали большую работу и смогли убедить Антона продолжить выступления за "Крылья Советов". Не стану забегать вперёд, пока речь о том, что он в нашей команде до зимы", - сказал Корниленко.
По данным СМИ, на атакующего хавбека охотились "Краснодар", "Химки", "Сочи", "Зенит" и тульский "Арсенал".
24-летний Зиньковский выступает за "Крылья" с января 2019 года, сыграл 59 матчей, забил 9 голов и сделал 14 ассистов. Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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