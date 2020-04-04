Зиньковский отреагировал на слухи об интересе со стороны "Спартака"

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Зиньковский отреагировал на слухи об интересе со стороны "Спартака"

Хавбек самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский дал комментарии по поводу инсайдов, сватающих его в московский "Спартак".

"Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком "Крыльев", и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем - непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон. Болельщики могут подумать, мол, вот, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше", - заявил 23-летний футболист.

В текущем сезоне Зиньковский сыграл за "Крылья Советов" 21 матч и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник интересен "Лиллю", "Краснодару" и "Локомотиву".

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