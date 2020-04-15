Зиньковский рассказал, почему в детстве не смог пройти просмотр в "Спартаке"

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Зиньковский рассказал, почему в детстве не смог пройти просмотр в "Спартаке"

Хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал о проваленном просмотре в "Спартаке".

"Мы с отцом пришли на базу "Спартака". Отец зашел в кабинет к какому-то мужчине и сказал, что он насчет просмотра. На меня взглянули из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12. Это было мой самый быстрый просмотр.

Забить "Спартаку" головой? Я обрадовался бы любому голу", - заявил Зиньковский.

В этом сезоне на счету Зиньковского шесть голевых передач в 21 матче.

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