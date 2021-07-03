Зинович прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Фото сайт "Локомотива"

Новичок московского "Локомотива" Кирилл Зинович рассказал о своём трансфере.

Напомним, что "железнодорожники" купили 18-летнего футболиста у "Минска" и заключили с ним контракт до 2026 года.

"Мне позвонил агент, сказал, что есть большой интерес ко мне со стороны "Локомотива": руководство, в том числе тренер, видели мою игру. И сказали, что хотят видеть меня в команде. Конечно, я сказал "да". "Локомотив" – большой клуб. Считаю, что это шаг вперёд для меня, для моей карьеры.

Переговоры с другими российскими клубами были, но я выбрал "Локомотив". "Локомотив" выше в таблице, клуб играет в еврокубках. Плюс был интерес Марко [Николича], а когда идёт интерес от тренера – это очень важно для игрока. Когда тренер в тебе заинтересован, ты перешёл, и он с тобой работает, разговаривает, подсказывает, в чём нужно добавлять. Это очень важно для игрока", - сказал Зинович.

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