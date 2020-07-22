Златан Ибрагимович может остаться в "Милане"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в итальянском клубе, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, на решение шведа может повлиять продление контракта с главным тренером "Милана" Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в Швецию и перейти в "Хаммарбю".

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 августа 2020 года.

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