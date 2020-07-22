Златан Ибрагимович может остаться в "Милане"
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в итальянском клубе, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, на решение шведа может повлиять продление контракта с главным тренером "Милана" Стефано Пиоли.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в Швецию и перейти в "Хаммарбю".
В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 августа 2020 года.
Не пропустите: Ибрагимович прокомментировал продление контракта с Пиоли. | http://soccernews.ru
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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|Удинезе
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|Торино
|26
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