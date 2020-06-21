Златан Ибрагимович может перейти в "Фиорентину"

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Златан Ибрагимович может перейти в "Фиорентину"

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к шведскому нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, американский владелец "Фиорентины" Рокко Комиссо убежден, что швед может оказать положительное влияние на молодых игроков. Флорентийцы уже начали переговоры с агентом Ибрагимовича, контракт которого с "Миланом" истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти этим летом в "Хаммарбю". Также игроком интересуется "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Ибрагимович хочет, чтобы "Милан" платил ему 6 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru
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