Златан Ибрагимович может восстановиться к матчу с "Дженоа"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, форвард может успеть восстановиться к матчу 12-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (16 декабря). Из-за травмы бедра швед пропустил около трех недель.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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