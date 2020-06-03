Златан Ибрагимович может восстановиться к матчу с "Ювентусом"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться в строй к матчу чемпионата Италии с туринским "Ювентусом", сообщает Tuttosport.

Футболист травмировался на тренировке в конце мая и выбыл из строя на несколько недель. Впрочем, есть вероятность, что он сыграет с "Ювентусом" 7 июля.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 поединков во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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