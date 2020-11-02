Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции



Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович намекнул на возможное возвращение в сборную Швеции.

"Давно не виделись", – написал форвард в Twitter, прикрепив свою фотографию в футболке шведской национальной команды.

Стоит отметить, что Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы 2016 года. В составе сборной он провел 116 матчей и забил 62 мяча.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" семь матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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