Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции

1 Теги миланзлатан ибрагимович

Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент на родине, сообщает Sportbladet.

По сведениям издания, футболист посетил раздевалку клуба "Хаммарбю" после матча 1-го тура чемпоината Швеции с "Эстерсундом" (2:0), несмотря на то, что согласно медицинскому протоколу, заходить в раздевалку разрешается только игрокам и тренерам.

В настоящее время Ибрагимович проходит курс восстановления на родине.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Ибрагимович поссорился с гендиректором "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ему можно

Ответить

главное

Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии

Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов