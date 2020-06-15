Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент на родине, сообщает Sportbladet.

По сведениям издания, футболист посетил раздевалку клуба "Хаммарбю" после матча 1-го тура чемпоината Швеции с "Эстерсундом" (2:0), несмотря на то, что согласно медицинскому протоколу, заходить в раздевалку разрешается только игрокам и тренерам.

В настоящее время Ибрагимович проходит курс восстановления на родине.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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