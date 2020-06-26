Златан Ибрагимович назвал себя богом на тренировке "Милана"

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Златан Ибрагимович назвал себя богом на тренировке "Милана"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился фотографией с тренировки команды.

"Бог и его ученики", – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God and his students

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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