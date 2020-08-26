Златан Ибрагимович останется в "Милане"

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Златан Ибрагимович останется в "Милане"

"Милан" согласовал новый контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, зарплата футболиста составит шесть миллионов евро в год. Форвард может заработать еще миллион евро за счет бонусов.

Напомним, что нынешний контракт шведа истекает в конце августа, поэтому он пока не приступил к предсезонной подготовке вместе с командой.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 18 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Не пропустите: "Милан" ведёт переговоры об аренде игрока "Реала". | http://soccernews.ru

 
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