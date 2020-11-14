Златан Ибрагимович показал свои балканские корни
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился загадочной фотографией.
"Балканские корни", - написал Ибрагимович в своем Instagram, прикрепив фотографию старика и ребенка. Возможно, это Златан и его дед.
Стоит отметить, что отец Ибрагимовича является боснийцем, а мать - хорваткой. Пара познакомилась в Швеции, где и родился Златан.
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
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|Милан
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|Парма
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Торино
|26
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|Дженоа
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|27
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|19
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|26
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