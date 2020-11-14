Златан Ибрагимович показал свои балканские корни

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился загадочной фотографией.

"Балканские корни", - написал Ибрагимович в своем Instagram, прикрепив фотографию старика и ребенка. Возможно, это Златан и его дед.

Стоит отметить, что отец Ибрагимовича является боснийцем, а мать - хорваткой. Пара познакомилась в Швеции, где и родился Златан.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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