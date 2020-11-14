Златан Ибрагимович показал свои балканские корни

Теги златан ибрагимовичмилан

Златан Ибрагимович показал свои балканские корни

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился загадочной фотографией. 

"Балканские корни", - написал Ибрагимович в своем Instagram, прикрепив фотографию старика и ребенка. Возможно, это Златан и его дед.

Стоит отметить, что отец Ибрагимовича является боснийцем, а мать - хорваткой. Пара познакомилась в Швеции, где и родился Златан.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович побил рекорд Шевченко в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 13 ноября

Главные новости дня: 13 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов