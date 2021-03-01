Златан Ибрагимович пропустит оба матча против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист не успеет восстановиться после повреждения приводящей мышцы бедра. Травму форвард получил в матче 24-го тура Серии А с "Ромой" (2:1).

"Милан" и "Манчестер Юнайтед" встретятся 11 и 18 марта. Ибрагимович также не поможет своей команде в матчах чемпионата Италии против "Удинезе", "Вероны" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 21 матч, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

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