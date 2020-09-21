Златан Ибрагимович стал автором уникального достижения

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд. Форвард отметился дублем в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (2:0).

Впервые Ибрагимович отличился в 1999 году, когда он выступал за "Мальме". Затем швед играл за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За свою клубную карьеру он провел 762 матча во всех турнирах, забил 468 голов и отдал 185 результативных передач.

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