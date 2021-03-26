Златан Ибрагимович: "Трюки ниндзя все еще при мне"

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Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович уверяет, что не обращает внимание на возраст

"На поле я делаю то, что умею. Я ничего не планирую до игры, все происходит импульсивно.

Я все еще способен исполнять движения, эти трюки ниндзя. Это все еще есть, несмотря на то, что мне 39 лет.

Ощущения от возвращения в сборную Швеции были невероятными. Мне лишь не хватало шведских болельщиков. В прошлый раз я играл здесь при полном стадионе, атмосфера была совсем другой", – приводит слова Ибрагимовича Goal.com