Златан Ибрагимович улетел на лечение в Швецию

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, получивший недавно травму, улетел на лечение в Швецию. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, недавно 38-летний футболист получил повреждение камбаловидной мышцы правой голени на тренировке. С разрешения клуба швед улетел на частном самолете в Швецию.

По данным источника, нападающий вернется на поле через месяц. В СМИ писали, что футболист из-за травмы может закончить карьеру.

Ибрагимович должен вернуться на базу клуба на следующей неделе, после чего проведет две недели на карантине, сдаст тесты на коронавирус и сможет возобновить тренировки.

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