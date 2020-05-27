Златан Ибрагимович улетел на лечение в Швецию
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, получивший недавно травму, улетел на лечение в Швецию. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, недавно 38-летний футболист получил повреждение камбаловидной мышцы правой голени на тренировке. С разрешения клуба швед улетел на частном самолете в Швецию.
По данным источника, нападающий вернется на поле через месяц. В СМИ писали, что футболист из-за травмы может закончить карьеру.
Ибрагимович должен вернуться на базу клуба на следующей неделе, после чего проведет две недели на карантине, сдаст тесты на коронавирус и сможет возобновить тренировки.
Не пропустите: В Италии сообщили, когда Златан Ибрагимович вернется в строй| http://soccernews.ru
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|Хеллас Верона
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|Болонья
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|25
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|Кальяри
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|25
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