Златан Ибрагимович высказался о "Золотом мяче", который он не выигрывал

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о "Золотом мяче", который он никогда не выигрывал.

"Трофеи - это прекрасно, но я хорошо себя чувствую и без них. Я всегда выкладываюсь по полной, чтобы помогать партнерам по команде", - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

39-летний Ибрагимович за свою карьеру выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ближе всего к завоеванию "Золотого мяча" форвард был в 2013 году. Тогда он занял четвертое место в голосовании.

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