Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в клубной карьере.

Юбилейный гол Ибрагимович забил в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Кротоне".

500 голов форварда распределились следующим образом: 156 - за ПСЖ, 82 - за "Милан", 66 - за "Интер", 53 - за "Лос-Анджелес Гэлакси", 48 - за "Аякс", 26 - за "Ювентус", 22 - за "Барселону" и 18 - за "Мальме".

Кроме того, на счету Ибрагимовича 62 мяча в 116 матчах сборной Швеции.

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