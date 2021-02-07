Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

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Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в клубной карьере.

Юбилейный гол Ибрагимович забил в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Кротоне".

500 голов форварда распределились следующим образом: 156 - за ПСЖ, 82 - за "Милан", 66 - за "Интер", 53 - за "Лос-Анджелес Гэлакси", 48 - за "Аякс", 26 - за "Ювентус", 22 - за "Барселону" и 18 - за "Мальме". 

Кроме того, на счету Ибрагимовича 62 мяча в 116 матчах сборной Швеции.

Не пропустите: "Ниндзя". Ибрагимович отметился каратистским голом на тренировке "Милана". | http://soccernews.ru
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