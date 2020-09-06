Златан Ибрагимович жестко раскритиковал сборную Швеции

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович подверг критике руководство шведского футбола.

Ибрагимович опубликовал на своей странице в Twitter статью, в которой говорится о конфликте в сборной Швеции. Полузащитник Деян Кулушевски не вышел в стартовом составе в матче 1-го тура Лиги наций с командой Франции (0:1), а после встречи назвал "странным" решение главного тренера команды Янне Андерссона. Тренер отказался комментировать свое решение.

"Еще одно доказательство чертовой клоунады в сборной. Некомпетентные люди убивают шведский футбол", — написал Ибрагимович.

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