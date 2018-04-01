Златан покоряет МЛС: Дубль Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом"
В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на своём поле переиграл "Лос-Анджелес". Однако до 61-й минуты гости вели в счёте 0:3, в связи с чем дебют Златана Ибрагимовича мог завершиться провалом. Но швед был не согласен с таким сценарием - выйдя на замену на 71-й минуте Ибра оформил дубль и принёс своей команде итоговую победу.
"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Лос-Анджелес" - 4:3
Голы: Вела, 5 - 0:1, Вела, 26 - 0:2, Стерес, 48 (автогол) - 0:3, Льетхет, 61 - 1:3, Поншес, 73 - 2:3, Ибрагимович, 77 - 3:3, Ибрагимович, 90 - 4:3.
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|57
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|34
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|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
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|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34