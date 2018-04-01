Златан покоряет МЛС: Дубль Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом"

В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на своём поле переиграл "Лос-Анджелес". Однако до 61-й минуты гости вели в счёте 0:3, в связи с чем дебют Златана Ибрагимовича мог завершиться провалом. Но швед был не согласен с таким сценарием - выйдя на замену на 71-й минуте Ибра оформил дубль и принёс своей команде итоговую победу.

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Лос-Анджелес" - 4:3

Голы: Вела, 5 - 0:1, Вела, 26 - 0:2, Стерес, 48 (автогол) - 0:3, Льетхет, 61 - 1:3, Поншес, 73 - 2:3, Ибрагимович, 77 - 3:3, Ибрагимович, 90 - 4:3.

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