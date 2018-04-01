Златан снова в деле: Ибрагимович вернулся

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Златан снова в деле: Ибрагимович вернулся

Златан Ибрагимович после полугодового простоя в "Манчестер Юнайтед" снова в деле.

Шведский форвард феерично вернулся в большой футбол, оформив дубль в дебютном матче за "ЛА Гэлакси" и принеся команде победу в дерби с "Лос-Анджелесом"

Дубль короля Златана:

Разумеется, после матча Ибрагимович стал главным героем:

Не пропустите красотку Шелби Билленхэм | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Отличные голы. Первый так вообще супер.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов