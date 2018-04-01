Златан снова в деле: Ибрагимович вернулся

Златан Ибрагимович после полугодового простоя в "Манчестер Юнайтед" снова в деле.

Шведский форвард феерично вернулся в большой футбол, оформив дубль в дебютном матче за "ЛА Гэлакси" и принеся команде победу в дерби с "Лос-Анджелесом".

Дубль короля Златана:

Разумеется, после матча Ибрагимович стал главным героем:

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