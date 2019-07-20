Златан тащит! Хет-трик Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом"

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Златан тащит! Хет-трик Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом"

В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на своём поле переиграл "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.

Безусловным героем матча стал Златан Ибрагимович. 37-летний швед забил все три гола своей команды, при чём сделал это очень красиво.

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Лос-Анджелес" - 3:2

Голы: Вела, 4 (пенальти) – 0:1, Ибрагимович, 8 - 1:1, Ибрагимович, 56 - 2:1, Ибрагимович, 70 - 3:1, Вела, 90+7 - 3:2.

Видео с хет-триком Златана прилагается!

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