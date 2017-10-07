Златко Далич сменил Чачича на посту тренера сборной Хорватии

50-летний хорватский специалист Златко Далич стал новым тренером сборной Хорватии.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, сегодня было принято решение об отставке Анте Чачича, из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее Далич возглавлял "Аль-Айн" из ОАЭ и несколько клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что 9 октября Хорватия проведет решающую встречу для прохода на ЧМ-2018 против сборной Украины.

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