Злоумышленники взломали официальный твиттер "Реала"

Теги реал мадридродриго гоэс

Злоумышленники взломали официальный твиттер "Реала"

Radio Marca сообщила о взломе официального аккаунта мадридского "Реала" в твиттере.

Злоумышленники, получившие доступ к странице "бланкос", опубликовали ложную информацию о травме бразильского вингера Родриго Гоэса.

Стоит отметить, что на твиттер королевского клуба подписаны более 36 миллионов человек.

По итогам 27 туров "Реал" занимает третье место в Примере, отставая от "Барселоны" на 2 очка и от "Атлетико" на 6 очков.

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