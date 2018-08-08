Злой: Кафельников дал оценку поражению "Спартака" от ПАОКа

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал поражение "Спартака" от ПАОКа (2:3) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.

"Злой, но оптимизм на следующий вторник есть", - написал Кафельников в Твиттере.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК состоится 14 августа в Москве.

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