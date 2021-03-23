Знаменитая теннисистка Халеп показала отличные футбольные навыки (видео)

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Знаменитая теннисистка Халеп показала отличные футбольные навыки (видео)Фото: Твиттер @Simona_Halep
Знаменитая румынская теннисистка Симона Халеп, которая на данный момент является третьей ракеткой мира, показала в своем Инстаграм видео мастерского обращения с футбольным мячом. Девушке удалось "начеканить" снаряд 81 раз.

"Мой новый рекорд", - подписала видео Халеп.

Подписчики спортсменки моментально отреагировали в комментариях: "Симона Роналду?", "Может, пора в сборную Румынии по футболу?", "Пора в "Реал Мадрид"" и другие сходие комментарии оставили поклонники румынки.

Симона Халеп — победительница двух турниров "Большого шлема": "Ролан Гаррос-2018" и "Уимблдон-2019", а также победительница 23 турниров WTA.

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