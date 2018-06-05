Знаменитый бегун Болт дебютировал в футболе

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Знаменитый бегун Болт дебютировал в футболе

Легендарный рекордсмен мира по бегу Усэйн Болт провел свой первый футбольным матч за норвежский клуб "Стрёмсгодсет". 

Бегун сыграл в товарищеском матче против юношеской сборной Норвегии (0:1) и вышел на поле на замену на 71-й минуте. 

Напомним, что ранее 31-летний Болт некоторое время назад тренировался с дортмундской "Боруссией".

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