Знаменитый бегун Болт дебютировал в футболе

Легендарный рекордсмен мира по бегу Усэйн Болт провел свой первый футбольным матч за норвежский клуб "Стрёмсгодсет".

Бегун сыграл в товарищеском матче против юношеской сборной Норвегии (0:1) и вышел на поле на замену на 71-й минуте.

Напомним, что ранее 31-летний Болт некоторое время назад тренировался с дортмундской "Боруссией".

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