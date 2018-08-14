Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом

Знаменитый пианист Денис Мацуев, являющийся фанатом "Спартака", поделился ожиданиями от ответного матча отборочного раунда Лиги Чемпионов против ПАОКа.

"Все прекрасно понимают степень ответственности, возложенной на "Спартак". На кону – выход в следующий отборочный раунд. Понятно, что, несмотря на поражение на выезде, счет относительно устраивает спартаковцев, но сам ход встречи в Греции вызвал беспокойство. Наша команда не смогла удержать преимущество в два мяча и не выстояла под натиском фанатов ПАОК на их поле.

Тем не менее, в московском матче все начнется с чистого листа, "красно-белым" не нужно зацикливаться на победе с определенным счетом, 1:0 или 2:1. Гораздо важнее грамотно подготовиться к игре тактически, определиться, как вести себя, если появится преимущество в счете, чтобы не растерять его, как в первой игре. "Спартак" должен проходить ПАОК, других вариантов нет", - приводят слова Мацуева российские СМИ.

Напомним, что в первом матче "Спартак" проиграл в Греции со счетом 2:3.

Матч "Спартак" - ПАОК состоится сегодня, 14 августа в 20.30 мск.

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