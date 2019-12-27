Знаменитый композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку

Известный композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку для клуба. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что ранее немецкий композитор писал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.

Циммер является автором музыки к фильмам "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Начало", "Интерстеллар", "Гладиатор" и многим другим.

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