Знаменитый композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку
Известный композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку для клуба. Об этом сообщает Sport24.
Отметим, что ранее немецкий композитор писал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.
Циммер является автором музыки к фильмам "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Начало", "Интерстеллар", "Гладиатор" и многим другим.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15