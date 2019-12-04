Знаток "Что? Где? Когда?" назвал причину неудач ЦСКА в нынешнем сезоне



Знаток телешоу "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, который болеет за ЦСКА, заявил, что причиной неудач московского клуба являются финансовые проблемы.

"В этом сезоне с "Зенитом" за чемпионство уже никто не поборется, это понятно. Уровень игры и возможностей несопоставимый. У ЦСКА есть шансы побороться за призовое место.

Сегодня спорили с "товарищами по несчастью", кто-то считает, что надо срочно избавляться от Гончаренко, но я считаю, что проблема не в нем. У команды тупо нет денег, без них ничего добиться нельзя", - приводят слова Поташева российские СМИ.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы армейский клуб потерял шансы на выход в плей-офф. В Кубке России армейцы вышли в четвертьфинал, где сыграют со "Спартаком".

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