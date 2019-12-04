Знаток "Что? Где? Когда?" назвал причину неудач ЦСКА в нынешнем сезоне
Знаток телешоу "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, который болеет за ЦСКА, заявил, что причиной неудач московского клуба являются финансовые проблемы.
"В этом сезоне с "Зенитом" за чемпионство уже никто не поборется, это понятно. Уровень игры и возможностей несопоставимый. У ЦСКА есть шансы побороться за призовое место.
Сегодня спорили с "товарищами по несчастью", кто-то считает, что надо срочно избавляться от Гончаренко, но я считаю, что проблема не в нем. У команды тупо нет денег, без них ничего добиться нельзя", - приводят слова Поташева российские СМИ.
После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы армейский клуб потерял шансы на выход в плей-офф. В Кубке России армейцы вышли в четвертьфинал, где сыграют со "Спартаком".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14