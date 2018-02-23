Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"

Теги спартак москвароман зобнин

Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". В Испании москвичи выиграли со счетом 2:1 (результат первой игры - 1:3).

"Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть! Всем спасибо за поддержку!", - написал Зобнин на своей странице в социальной сети.

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru

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