Зобнин близок к возвращению в общую тренировочную группу "Спартака"

Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил подробности восстановления хавбека Романа Зобнина после тяжёлой травмы колена.

"Реабилитация Зобнина продвигается очень хорошо. Восстановление идёт с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвётся в бой. В ближайшее время Роман начнёт частично тренироваться в общей группе - разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Ему ещё предстоят некоторые изометрические исследования - в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой. Впрочем, у футболиста, который перенёс операцию по пластике крестообразной связки, всегда существует опасность рецидива. Нужно быть очень внимательным" - сказал Вартапетов.

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