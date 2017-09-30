Зобнин близок к возвращению в строй

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, когда сможет вернуться в строй полузащитник Роман Зобнин.

"Жду новостей от наших докторов, когда его можно возвращать в общую группу. Разговаривал пару недель назад с Ромой, он предполагал, что на тот момент через месяц мог бы вернуться в общую группу. Может, как раз эта пара недель и осталась. Но я не доверяю словам сейчас. Поверю, когда увижу его в команде" - сказал Каррера.

Стоит отметить, что после операции медицинский штаб утверждал, что Зобнин сможет вернуться на поле в начале октября.

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