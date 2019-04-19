Зобнин: "Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что надеется на то, что в матче 24-го тура РПЛ он отметится голом. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
"Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде. Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах!" - сказал Зобнин.
В нынешнем сезоне футболист отметился одним голом в матче с "Ростовом" (1:2).
Матч "Спартак" - "Енисей" состоится 21 апреля. начало - в 19:00 (мск).
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|23
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|Краснодар
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|42
|4
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|23
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|Спартак Москва
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|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Ахмат
|24
|33
|8
|Оренбург
|23
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|Арсенал Тула
|23
|32
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|Рубин
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|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
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|15
|Анжи
|24
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|13