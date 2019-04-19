Зобнин: "Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что надеется на то, что в матче 24-го тура РПЛ он отметится голом. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде. Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах!" - сказал Зобнин.

В нынешнем сезоне футболист отметился одним голом в матче с "Ростовом" (1:2).

Матч "Спартак" - "Енисей" состоится 21 апреля. начало - в 19:00 (мск).

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