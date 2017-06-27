Зобнин: "Через две недели уже буду бегать"

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Зобнин: "Через две недели уже буду бегать"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о ходе восстановления после травмы связок колена.

"Через две недели уже буду бегать. Жду 7 июля, когда приеду в Москву, в родной "Спартак". С ногой все нормально, потихонечку оживаю. Поиграю еще молодой, все впереди. Вполне реально, что через три месяца, даже чуть меньше, я буду тренироваться уже в общей группе, смогу играть нейтрального во время двухсторонних игр. Но еще набирать форму месяца два как минимум", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Зобнин получил травму в матче за сборную России. На поле хавбек вернется уже в следующем году.

Не пропустите: "Спартак" заинтересовался полузащитником молодежной сборной Бразилии. | http://soccernews.ru

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