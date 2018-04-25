Зобнин: "До сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году"

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Зобнин: "До сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году"Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих проблемах, которые мешают ему набрать оптимальные игровые кондиции.

"Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом. Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста", - цитирует 24-летнего хавбека МАТЧ ТВ.

Напомним, "Спартак" может расстаться с Каррерой или Глушаковым. | soccernews.ru

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