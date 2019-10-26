Зобнин готов сыграть против "Локомотива"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско объявил о возвращении в строй хавбека Романа Зобнина.

"Все футболисты готовы к матчу с "Локомотивом". Зобнин снова в общей группе, уже провел несколько занятий. Мы готовы к дерби. Физическое состояние игроков хорошее", - заявил Тедеско.

Напомним, что Зобнин травмировался в начале месяца. Дерби с "Локомотивом" состоится 27 октября.

В этом сезоне Зобнин провел 16 матчей во всех турнирах.

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