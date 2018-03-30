Зобнин готов сыграть с "Тосно"

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Зобнин готов сыграть с "Тосно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что полузащитник Роман Зобнин готов вернуться на поле.

"Он готов играть. С ним всё в порядке. Все, кроме Тимофеева, находятся в полной готовности и могут сыграть. Артём пока не достиг полной готовности" - сказал Каррера.

Напомним, что Зобнин получил травму мениска в расположении сборной России.

Матч "Спартак" – "Тосно" состоится в субботу в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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