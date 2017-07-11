Зобнин: "Говорил реабилитологам: "Ну все, 14-го числа готовьте меня, хотя бы на 20 минут выйду"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"Со всех сторон слова поддержки, все звонят, все пишут. В тренажерном зале занимался по шесть часов в день. Говорил реабилитологам: "Ну все, 14-го числа готовьте меня, хотя бы на 20 минут выйду". Занимался очень долго, очень нудно. Были одни и те же упражнения, где-то через боль. Но мне говорят, что это нужно, поэтому не жаловался, был только рад. Чем больше занимаешься, тем лучше", - приводит слова Зобнина пресс-служба "Спартака".

Напомним, что 23-летний Зобнин получил травму колена 5 июня в матче за сборную России. Ожидается, что хавбек вернется в строй в следующем году. 14 июля "Спартак" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

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