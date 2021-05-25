Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина

Фото инстаграм Романа Зобнина

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин может сменить команду грядущим летом.

По информации "РБК-Спорт", футболист хочет продолжить карьеру в Европе. Он раздумывает на этим уже около двух лет.

Одной из основных причин потенциального отъезда хавбека "красно-белых" за границу является судейство в РПЛ. Он неоднократно признавался в общении с близкими, что ему сложно играть в таких условиях.

27-летний Зобнин связан со "Спартаком" контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на защитника из Бундеслиги. | http://soccernews.ru