Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин может сменить команду грядущим летом.
По информации "РБК-Спорт", футболист хочет продолжить карьеру в Европе. Он раздумывает на этим уже около двух лет.
Одной из основных причин потенциального отъезда хавбека "красно-белых" за границу является судейство в РПЛ. Он неоднократно признавался в общении с близкими, что ему сложно играть в таких условиях.
27-летний Зобнин связан со "Спартаком" контрактом до 2024 года. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.
В минувшем сезоне игрок провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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