Зобнин: "Хочется выйти из группы на ЧМ-2018"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин озвучил цели национальной команды России на предстоящий ЧМ, который пройдет в России в 2018 году.

"Хочется выйти из группы. Спроси любого футболиста — каждый хочет пройти как можно дальше. С футболом после ЧМ-2018 у нас всё будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть российский футбол за собой. Конечно, есть ответственность. Чем ближе к чемпионату мира, тем ближе ответственность. Но могу точно сказать, что футбол в России не погибнет никогда и всегда будет развиваться и только расти", — подчеркнул полузащитник.

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