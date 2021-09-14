Зобнин хотел бы расширения РПЛ

Фото: инстаграм Зобнина/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что был бы не против изменения формата Российской Премьер-Лиги..

"Мне было бы интересно играть с большим количеством команд в чемпионате. Но думаю, что денег на это нет.

Как футболисту хотелось бы увеличивать количество матчей и приезжать в города, где любят "Спартак" и хотят его видеть.

Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но только при условии стабильного финансирования клубов", – приводит слова Зобнина официальный сайт "Спартака".

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