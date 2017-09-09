Зобнин: "Хотелось бы сыграть хотя бы в одном матче группового этапа Лиги Чемпионов"
Травмированный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что он надеется принять участие в матчах Лиги Чемпионов.
"Сейчас для меня главное – восстановиться, набрать форму и начать играть в "Спартаке". Потому уже думать о сборной и мировом первенстве. Мне бы хотелось зацепить хотя бы один из матчей группового этапа Лиги Чемпионов! Но посмотрим на состояние, как буду себя чувствовать. Полечу ли в в Марибор с командой? Не знаю. У меня восстановление и процедуры. Каждый перелет – колено опухает, почти по неделе приходится восстанавливаться", - приводят слова Зобнина российские СМИ.
Напомним, что 24-летний Зобнин получил тяжелую травму колена в начале лета. Сроки его восстановления оцениваются примерно в шесть месяцев.
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