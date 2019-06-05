Зобнин и Джикия позвали Промеса в "Спартак"
Два игрока "Спартака" - защитник Георгий Джикия и хавбек Роман Зобнин - обратились к бывшему вингеру команды Квинси Промесу.
Россияне ответили голландцу в комментариях в инстаграме, призвав его вернуться в московский клуб.
Сам Промес написал "Да" в ответ на вопрос, верит ли он в возвращение в "Спартак".
27-летний футболист выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год, после чего ушёл в "Севилью" за 20 миллионов евро.
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